Троллейбус №8 вновь запустят в Нижнем Новгороде осенью

Троллейбус №8 вернется на маршрут осенью. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Троллейбусный маршрут №8 возобновят в Сормовском районе Нижнего Новгорода осенью. Соответствующая информация опубликована в группе новой маршрутной сети Нижегородской агломерации в ВК. В 2022 году этот маршрут был отменен, так как полностью дублировал автобусный маршрут А-95, однако это решение было пересмотрено.

- В соответствии с пожеланиями жителей Сормовского района осенью планируется возобновление работы троллейбусного маршрута №8. Маршрут был отменен в связи с полным дублированием автобусным маршрутом № А-95 на участке от улицы Дубравной до тоннеля Московского вокзала. Решение по отмене троллейбусного маршрута № 8 принималось, исходя из ситуации на тот момент, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время ситуация с транспортом несколько меняется из-за реализации проекта создания электробусной сети.

Ранее сообщалось, что дополнительный троллейбус №5 выпустили на линию в Сормове.