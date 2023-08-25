Новую программу обеспечения жильем разработают в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижегородской области планируется разработать новую программу обеспечения жильем молодых и многодетных семей. Соответствующее решение было принято на заседании Ассоциации представительных органов муниципальных образований.

- В Нижегородской области необходима новая программа обеспечения жильем молодых и многодетных семей, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Вместе с региональным правительством необходимо проработать данную программу, проведя полную ревизию всех существующих программ и мер поддержки.

По мнению спикера регионального парламента, программа должна учитывать различные варианты поддержки в зависимости от жизненной ситуации семьи.

- Тем семьям, которые хотят построить дом, необходимо выделять земельные участки. Для семей, где родился ребенок, устанавливать дополнительные преференции, и чем больше детей, тем больше должна быть поддержка, - предложил Евгений Люлин.

В прошлом году в рамках существующей программы социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 89 нижегородских семей. В этом году жилье получат еще 64 семьи. Однако всего в регионе участниками программы желают стать уже 900 семей.