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НовостиПроисшествия25 августа 2023 8:30

Адвоката задержали в Нижнем Новгороде за попытку передать взятку в 2 млн рублей

Московского адвоката подозревают в попытке передать крупную взятку должностному лицу из Нижнего Новгорода
Мария СОРОКИНА
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Сотрудника Адвокатской палаты Московской области подозревают в посредничестве при передаче особо крупной взятки, совершенном на территории Нижнего Новгорода. Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что все происходило 24 августа на улице Ванеева. Подозреваемый получил 2 млн рублей от мужчины, которого судят. Эти деньги должны были быть переданы в качестве взятки лицу, ответственному за принятие решения о назначении мужчине наказания не связанного с реальным лишением свободы.

- Противоправные действия адвоката выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по региону. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших, - говорится в информационном сообщении.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.