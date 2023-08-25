Начальник центра ГИМС ГУ МЧС арестован в Нижнем Новгороде

Подозреваемый будет находиться под стражей до 21 октября 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начальника центра ГИМС регионального ГУ МЧС Андрея Сухова арестовали в Нижнем Новгороде за превышение полномочий. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда.

Как выяснилось, ранее студенты сдавали теоретическую часть экзамена на вождение маломерными судами. Во время этого экзамена сотрудники Борского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по просьбе Сухова вышли из класса. Таким образом, у студентов появилась возможность заглянуть в учебники и в шпаргалки. В итоге все экзаменуемые получили оценку «зачтено».

Задержанного допросили, он отрицает свою причастность к этому преступлению. Однако по решению суда Сухов будет находиться под стражей до 21 октября 2023 года. Приговор в законную силу еще не вступил.

- Суд принял во внимание занимаемую Андреем Суховым должность, оценил его влияние на подчиненных. Находясь под мерой пресечения не связанной с лишением свободы, он может предупредить других участников преступления, может общаться с иными лицами, в отношении которых проводится проверка оперативно-следственным путем на причастность к совершению преступления, может повлиять на достоверность и объективность добытых по уголовному делу доказательств и установленных обстоятельств, - говорится в информационном сообщении суда.