Проезд у нижегородского Дворца спорта перекроют 26 августа.
Фото: Яндекс.Карты
Движение транспорта будет ограничено у Дворца спорта в Нижнем Новгороде 26 августа. Об сообщается на сайте городской администрации.
Согласно постановлению, проезд будет закрыт по проспекту Гагарина около дома №29 с 7.00 до 22.30. Это связано с проведением ледового шоу «Русские сезоны» Евгения Плющенко.
Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по прилегающим улицам.
Напомним, проезд по улице Свободы ограничат в Нижнем Новгороде с 8:00 25 августа до 23:59 27 августа. Движение транспорта будет прекращено между домами №32 и №57 на улице Свободы. Изменения связаны с ремонтно-восстановительными работами на участке дороги.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!