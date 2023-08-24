Проезд у нижегородского Дворца спорта перекроют 26 августа. Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено у Дворца спорта в Нижнем Новгороде 26 августа. Об сообщается на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, проезд будет закрыт по проспекту Гагарина около дома №29 с 7.00 до 22.30. Это связано с проведением ледового шоу «Русские сезоны» Евгения Плющенко.

Объехать перекрытый участок автомобилисты смогут по прилегающим улицам.

Напомним, проезд по улице Свободы ограничат в Нижнем Новгороде с 8:00 25 августа до 23:59 27 августа. Движение транспорта будет прекращено между домами №32 и №57 на улице Свободы. Изменения связаны с ремонтно-восстановительными работами на участке дороги.

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