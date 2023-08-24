Начальник нижегородского центра ГИМС МЧС заключен под стражу

Зал заседаний суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальник нижегородского центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС заключен под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского районного суда.

По версии следствия, 31 августа 2022 года, в ходе экзамена на право управлять маломерными судами группа договорившихся сотрудников по указанию начальника центра ГИМС вышли из класса, где находились ученики. Тем самым они предоставили учащимся возможность воспользоваться мобильными телефонами и шпаргалками. После этого они проставили экзаменуемым оценки «зачтено».

В ходе допросов начальник центра ГИМС МЧС свою причастность к преступлению отрицал.

Тем не менее суд, выслушав мнения сторон и изучив материалы дела, принял решение, по которому обвиняемый будет заключен под стражу по 21 октября 2023 года включительно. На это повлияло и то, что соучастники преступления пока неизвестны и находясь на свободе обвиняемый мог бы повлиять на достоверность и объективность доказательств по делу.

Пока постановление суда в законную силу не вступило.

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