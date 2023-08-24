Поврежденные при строительстве М-12 нижегородские дороги начали ремонтировать

Восстановление дороги. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские дороги, поврежденные при строительстве М-12, начали ремонтировать на месяц раньше плана. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Подрядчик приступил к фрезеровке 12-километрового участка дороги Мамешево – Шумерля в Пильнинском районе. По плану, будет укреплено основание дороги, уложено покрытие, обочины также восстановят.

– Дорога была построена еще в советское время, и большая нагрузка дополнительно сказалась на текущем состоянии. Приступили к работам по восстановлению на месяц раньше, чем планировали изначально, чтобы жители Пильнинского округа получили качественную дорогу как можно скорее. Завершить ремонт планируем в сентябре, – отмечает руководитель проекта АО «ДСК «Автобан» Сергей Затолокин.

Кроме того, обследование дорог, которые были повреждены из-за доставки стройматериалов для М-12, продолжается. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что заказчик должен отремонтировать эти дороги за федеральные средства, которые уже предусмотрены.

Напомним, новый участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют 5 сентября. Стоимость проезда по нему будет стоит 2 821 рубль. Общая протяженность участка составит 308 километров.

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