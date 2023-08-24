Зарплата нижегородцев выросла более чем на 10 процентов за год. Фото: Даниил ОПАРИН

Заработная плата нижегородцев выросла на 10,1 процента за год. А среднемесячная зарплата составила 51 847 рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, зарплата в оптовой и розничной торговле поднялась на 30,9 процента, в агропромышленном комплексе – на 26,2 процента, а в обрабатывающей промышленности – на 22,8 процента.

Кроме того, сотрудникам транспортной сферы зарплаты подняли на 18,7 процента, строительной сферы – на 11,1 процента, а нижегородцам, работающим в науке, – на 9,8 процента.

Такой рост зарплат обусловлен увеличением объемов производства транспортных средств и оборудования, химических веществ и продуктов, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также пищевых продуктов.

Конечно, зарплаты выросли еще и по тому, что работодатели стремятся таким образом привлечь сотрудников.

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