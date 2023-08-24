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НовостиОбщество24 августа 2023 13:51

Зарплата нижегородцев выросла более чем на 10 процентов за год

Среднемесячная заработная плата составила 51,8 тысячи рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Зарплата нижегородцев выросла более чем на 10 процентов за год.

Зарплата нижегородцев выросла более чем на 10 процентов за год.

Фото: Даниил ОПАРИН

Заработная плата нижегородцев выросла на 10,1 процента за год. А среднемесячная зарплата составила 51 847 рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Так, зарплата в оптовой и розничной торговле поднялась на 30,9 процента, в агропромышленном комплексе – на 26,2 процента, а в обрабатывающей промышленности – на 22,8 процента.

Кроме того, сотрудникам транспортной сферы зарплаты подняли на 18,7 процента, строительной сферы – на 11,1 процента, а нижегородцам, работающим в науке, – на 9,8 процента.

Такой рост зарплат обусловлен увеличением объемов производства транспортных средств и оборудования, химических веществ и продуктов, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также пищевых продуктов.

Конечно, зарплаты выросли еще и по тому, что работодатели стремятся таким образом привлечь сотрудников.

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