Обвиняемый в изнасиловании школьницы таксист заключен под стражу в Кстове

Таксист, обвиняемый в изнасиловании школьницы, заключен под стражу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Кстовский таксист, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, заключен под стражу. Такое решение было принято судом 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
Напомним, по версии ГУ МВД по Нижегородской области, ночью 14 августа 34-летний мужчина из Таджикистана, который подрабатывал в Кстове таксистом, изнасиловал школьницу. А после этого решил податься в бега.
Однако следователи СК и полицейские нашли подозреваемого в Подмосковье. На него завели уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней».
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему.
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