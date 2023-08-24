Татьяна Веселова: «Одна из важнейших задач Совета женщин Дзержинска - поддержка наших ребят на СВО»

23 августа в Дзержинске состоялось рабочая встреча городского Совета женщин, в рамках которой его представительницы обсудили планы на осень 2023 года. Один из основных – активизация сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, задействованных в СВО и находящихся в госпиталях.

«Сегодня в нашем Совете женщин уже 50 человек: это представительницы сфер образования, здравоохранения и культуры, психологи, юристы, предприниматели. И что важно - каждая готова помочь каждой и привнести со своей стороны что-то ценное в нашу общую деятельность. В этот раз встретились, чтобы познакомиться с новыми участницами, «сверить часы» перед новым трудовым и учебным сезоном, определить основные задачи. Ключевой по-прежнему останется работа с женщинами, детьми и поддержка наших ребят на СВО», - сказала председатель Совета женщин города Дзержинска Татьяна Веселова.

Так, руководитель добровольческого объединения «Тыл 52» Наталья Сухарева рассказала женщинам о возможности принять участие в плетении маскировочных сетей, которые используются в зоне СВО для маскировки бойцов, крупной военной техники, полевых штабов и других важных объектов. На сегодняшний день в Дзержинске для этого оборудованы три стационарные стойки: в центре патриотического воспитания «Отечество», детской библиотеке имени Зои Космодемьянской и социальном центре «Покров».

«Женщины, которые умеют плести масксети, могут делать их у себя дома и приносить готовыми в пункты сбора гумпомощи. Тех же, кто хочет научиться, мы ждем в любой из наших точек. Будем очень рады, если кто-то захочет разместить стационарную стойку для плетения на базе своего учреждения или организации, поделится с нами тканью зеленых, коричневых или серых тонов – полотнами или даже отдельными лоскутами. В сентябре планируем возобновить мастер-классы, в том числе для женщин с детками: пока мамы будут учиться плести сети, ребята будут рисовать или писать письма для бойцов», - рассказала руководитель добровольческого объединения «Тыл 52» Наталья Сухарева во время заседания.

Также в рамках встречи Совет женщин Дзержинска принял решение о сотрудничестве с центром психологии «Белая комната», где по четвергам для женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации, будут проходить бесплатные консультации с психологом. Женщины, которым необходима юридическая консультация в сфере семейного права, смогут обратиться к члену Совета женщин, юристу и пенсионеру МВД Елене Никольской.

В заключение встречи председатель Совета женщин города Дзержинска Татьяна Веселова предложила коллегам принять участие в региональной благотворительной акции «Скоро в школу» и помочь малообеспеченным, многодетным, приемным, неполным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, подготовить первоклассников к школе.

Напомним, информация о деятельности Совета женщин города Дзержинска размещена в его официальной группе ВКонтакте. Здесь же можно связаться с председателем Совета Татьяной Веселовой и записаться на консультацию с психологом или юристом.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска