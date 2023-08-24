Самой молодой учительнице в нижегородской «Школе 800» 20 лет

Корпус «Школы 800» в Верхних Печёрах. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

20 лет – это возраст самой молодой учительницы, работающей в корпусе «Школы 800» в Верхних Печёрах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент «Комсомолки», присутствующий на пресс-туре по Автозаводскому корпусу АНОО «Школа 800».

– Она студентка педагогического университета и работает учителем младших классов, – подчеркнул директор образовательной организации Марк Сартан.

Напомним, что руководство «Школы 800» строго относится и к педагогам, поступающим на работу. Они должны стать дружным коллективом, имеющим общие цели и задачи, а также общее представление о том, как обучать детей. Сейчас в школе работает свыше 50 учителей, средний возраст которых составляет 35-37 лет. Как справедливо заметил Марк Наумович, каждый из них прошел строгий отсев.

– Учителя проходили целую воронку отбора. Они начинали с мотивационного письма, в котором человек очень хорошо раскрывается. Становится понятно, насколько наши ценности им близки. Далее было телефонное интервью, а следом очная обучающая сессия, в ходе которой наблюдали, насколько человек конструктивен и может работать в команде. Кейсы задавались с учетом специфики образовательной системы в школе. Финальным испытанием было очное собеседование, – говорил ранее директор.