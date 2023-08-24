Нижегородский завод 70-летия Победы попал под санкции Канады

Нижегородский завод 70-летия Победы. Фото: сайт завода 70-летия Победы

Нижегородский завод 70-летия Победы и ядерный центр в Сарове попали под санкции Канады. Обновленный список опубликован на сайте правительства Канады.

В санкционном списке от 21 августа 2023 года оказался завод 70-летия Победы, который находится в Нижнем Новгороде и занимается оборонной промышленностью. Также в список вошел ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», который находится в Сарове.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородский завод 70-летия Победы попал под санкции США. А Саровский ВНИИЭФ оказался в санкционных списках Великобритании и Украины.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен