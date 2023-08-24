Около 70 процентов сетей связи переложили на площади Свободы

Строители метро продолжают переустройство инженерных сетей. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

Строители метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде продолжают переустройство инженерных сетей и выносят коммуникации из зоны будущего котлована станции метро. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Рабочие уже переложили 70 процентов сетей связи и более 35 процентов сетей водоснабжения. Строители возводят бетонные короба и делают колодцы, чтобы проложить новые коммуникации.

Отмечается, что выполнено более одной трети работ по устройству теплосетей. Подрядчики продолжают наращивать темп.

Ранее мы сообщали, что стартовый котлован будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде готов более чем на треть. От стартового котлована в сторону площади Свободы пойдет тоннелепроходческий щит, конструкции которого будут собирать на специальной площадке.

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