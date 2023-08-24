Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает день рождения 24 августа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечает свой день рождения 24 августа. Дата его рождения обозначена на сайте регионального правительства.

Глеб Никитин родился 24 августа 1977 года в Ленинграде. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», а в 2004 году – по специальности «Юриспруденция». В 2008 году Глеб Никитин окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 стал исполняющим обязанности руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в 2012 – заместителем Министра промышленности и торговли России.

В должность губернатора Нижегородской области Глеб Никитин вступил в 2018 году.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» поздравляет Глеба Никитина с Днем рождения и желает крепкого здоровья, новых свершений и успешных проектов.