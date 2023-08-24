8605 нижегородцев пострадали от укусов клещей в 2023 году

Исследование клеща на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото: Мария ЛЕНЦ

На сегодняшний день, 24 августа, в медицинские учреждения Нижегородской области с укусами клещей обратились 8 605 человек. Это на 12,1% больше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда обратившихся за медпомощью было 7 480 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 48 районах области, восьми районах города Нижнего Новгорода, а также в Дзержинске. Среднемноголетний уровень укусов клещами ниже на 2,7%.

– В текущем году зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, – уточнили в ведомстве. – У двух заболевших инфицирование произошло при употреблении некипяченого козьего молока.

Напомним, что одним из способов защитить себя от клещей остается индивидуальная защита. Крайне важно правильно одеваться, обрабатывать одежду акарицидными средствами, пользоваться репеллентами и, конечно, осматривать себя на наличие клещей.