Новые выделенные полосы могут появиться в Нижнем Новгороде.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Новые выделенные полосы могут появится в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира 23 августа рассказал председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.
Сейчас в городе около 11 километров выделенных полос, еще порядка 50 километров изучают. Так, департамент транспорта проводит мониторинг Московского шоссе, проспекта Гагарина, проспекта Ленина, проспекта Героев, улицы Новикова-Прибоя и Комсомольского шоссе.
Мониторинг завершат уже в этом году, а в 2024 планируют приступить к следующему этапу.
Как отмечает Станислав Прокопович, развести потоки – деликатная работа. Ведь нельзя стеснить права ни водителей, ни пешеходов.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!