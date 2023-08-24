Новые выделенные полосы могут появиться в Нижнем Новгороде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые выделенные полосы могут появится в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом в ходе прямого эфира 23 августа рассказал председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

Сейчас в городе около 11 километров выделенных полос, еще порядка 50 километров изучают. Так, департамент транспорта проводит мониторинг Московского шоссе, проспекта Гагарина, проспекта Ленина, проспекта Героев, улицы Новикова-Прибоя и Комсомольского шоссе.

Мониторинг завершат уже в этом году, а в 2024 планируют приступить к следующему этапу.

Как отмечает Станислав Прокопович, развести потоки – деликатная работа. Ведь нельзя стеснить права ни водителей, ни пешеходов.

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