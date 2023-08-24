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НовостиОбщество24 августа 2023 8:36

Глава Дзержинска Иван Носков проверил работу нового офиса врача общей практики

Офис врача общей практики в пос. Бабушкино был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Глава Дзержинска Иван Носков проверил работу нового офиса врача общей практики

Глава Дзержинска Иван Носков проверил работу нового офиса врача общей практики

Глава города Дзержинск Иван Носков проверил как организована работа офиса врача общей практики, который был открыт в поселке Бабушкино в конце июня, и обсудил вместе жителями, депутатами городской Думы и членами Общественной палаты города планы дальнейшего развития прилегающей территории и самого поселка.

В офисе терапевтом постоянно ведется прием жителей поселков Пушкино, Бабушкино, Желнино и дзержинцев, имеющих в этих поселках дачи. Также в медпункте имеются два специализированных кабинета: процедурный и функциональной диагностики. Офис врача общей практики ежедневно посещают до 30 человек. Глава Дзержинска рекомендовал главному врачу городской больницы № 2 Андрею Дьякову, в чьем ведении находится офис врача общей практики, для удобства пациентов установить дополнительно скамейки на улице.

«Самое главное, что жители поселков Бабушкино, Желнино и Пушкино наконец получают квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности. Убедился, что работа в медицинском пункте отлажена, прием врачами проводится регулярно. Хотя всегда есть что совершенствовать. Совместно с ГИБДД определим место для обустройства рядом безопасного пешеходного перехода, а руководство городской больницы № 2 установит дополнительные скамейки для удобства пациентов, которые ожидают приема, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Следующим этапом развития района должен стать ремонт внутрипоселковых дорог. Жители здесь активные, уверен они поддержат развитие своей территории и примут участие в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!».

Пешеходный переход с искусственными дорожными неровностями, дополнительным ограждением вдоль проезжей части и предупреждающими светофорами «Т-7», мигающими желтым сигналом, будет обустроен до конца 2023 года. Также по поручению главы Дзержинска в районе пешеходного перехода и здания офиса установят дополнительное освещение.

«Жители посёлка неоднократно обращались ко мне по поводу того, что здесь необходим медпункт. Наконец он возведён, за что огромная благодарность администрации города и главе Ивану Носкову. Теперь необходимо обустроить территорию, установить лавочки, так нужные людям. Безусловно следует решить проблему с пешеходным переходом. Работа в этом направлении идёт. Со своей стороны, как депутат этого округа, контролирую ситуацию. Работаем над тем, чтобы всё было сделано в обозначенные сроки», - сказал депутат Думы г. Дзержинска Анатолий Щетков.

Напомним, офис врача общей практики в пос. Бабушкино был построен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Медучреждение является структурным подразделением поликлиники № 2 г. Дзержинска. ОВОП предназначен для обслуживания около двух тысяч жителей Дзержинска, проживающих в поселках Бабушкино, Желнино и Пушкино.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска