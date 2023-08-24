Глава Дзержинска Иван Носков проверил работу нового офиса врача общей практики

Глава города Дзержинск Иван Носков проверил как организована работа офиса врача общей практики, который был открыт в поселке Бабушкино в конце июня, и обсудил вместе жителями, депутатами городской Думы и членами Общественной палаты города планы дальнейшего развития прилегающей территории и самого поселка.

В офисе терапевтом постоянно ведется прием жителей поселков Пушкино, Бабушкино, Желнино и дзержинцев, имеющих в этих поселках дачи. Также в медпункте имеются два специализированных кабинета: процедурный и функциональной диагностики. Офис врача общей практики ежедневно посещают до 30 человек. Глава Дзержинска рекомендовал главному врачу городской больницы № 2 Андрею Дьякову, в чьем ведении находится офис врача общей практики, для удобства пациентов установить дополнительно скамейки на улице.

«Самое главное, что жители поселков Бабушкино, Желнино и Пушкино наконец получают квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности. Убедился, что работа в медицинском пункте отлажена, прием врачами проводится регулярно. Хотя всегда есть что совершенствовать. Совместно с ГИБДД определим место для обустройства рядом безопасного пешеходного перехода, а руководство городской больницы № 2 установит дополнительные скамейки для удобства пациентов, которые ожидают приема, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Следующим этапом развития района должен стать ремонт внутрипоселковых дорог. Жители здесь активные, уверен они поддержат развитие своей территории и примут участие в проекте «ВАМ РЕШАТЬ!».

Пешеходный переход с искусственными дорожными неровностями, дополнительным ограждением вдоль проезжей части и предупреждающими светофорами «Т-7», мигающими желтым сигналом, будет обустроен до конца 2023 года. Также по поручению главы Дзержинска в районе пешеходного перехода и здания офиса установят дополнительное освещение.

«Жители посёлка неоднократно обращались ко мне по поводу того, что здесь необходим медпункт. Наконец он возведён, за что огромная благодарность администрации города и главе Ивану Носкову. Теперь необходимо обустроить территорию, установить лавочки, так нужные людям. Безусловно следует решить проблему с пешеходным переходом. Работа в этом направлении идёт. Со своей стороны, как депутат этого округа, контролирую ситуацию. Работаем над тем, чтобы всё было сделано в обозначенные сроки», - сказал депутат Думы г. Дзержинска Анатолий Щетков.

Напомним, офис врача общей практики в пос. Бабушкино был построен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Медучреждение является структурным подразделением поликлиники № 2 г. Дзержинска. ОВОП предназначен для обслуживания около двух тысяч жителей Дзержинска, проживающих в поселках Бабушкино, Желнино и Пушкино.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска