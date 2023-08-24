Четыре автобусных маршрута планируют продлить в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В этом году в Нижнем Новгороде планируют продлить четыре автобусных маршрута. Об этом в ходе пресс-конференции 23 августа сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Так автобусный маршрут А-54 хотят протянуть до складского комплекса «КамАЗ», а Т-109 будет – от Зеленого города до Щербинок. Маршруты №238 и №242 планируют продлить до микрорайона Кузнечиха-2 через новую дорогу до улицы Сахарова. Благодаря этому улучшится транспортная связь жителей ЖК «Анкудиновский парк» с социальными объектами города.

Кроме того, в 2023 году могут восстановить троллейбусный маршрут №8. Это произойдет, когда троллейбусы освободятся, после частичной их замены электробусами.

Напомним, жителей Нижегородской области ждут большие изменения после внедрения новой маршрутной сети.

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