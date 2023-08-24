Движение транспорта ограничат в двух районов Нижнего Новгорода 26 и 27 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение транспорта будет приостановлено по нескольким улицам Нижегородского и Канавинского районов 26 и 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение движения 26 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Проезд закроют в центре города, по Канавинскому мосту, а также около Стрелки и Нижегородской ярмарки. 26 и 27 августа также изменится движений автобусных маршрутов А-1, А-68, А-3, А-61, А-92, А-9, А-22, А-41, А-66, А-19, А-90, А-39, А-40, А-45, А-58, А-64, А-52, А-71, А-95, А-7, А-5, А-19, А-26, А-43, Т-91, Т-67, Т-138 Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-24, Т-70, Т-87, Т-31, Т-18, Т-37, Т-57, 304 и трамвайных маршрутов №2, №19, №21 и №11.

Движение общественного транспорта 26 августа. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам. На указанных участках будет запрещена стоянка транспортных средств, припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку, – отметили в департаменте транспорта.

Движение общественного транспорта 27 августа. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

КОНКРЕТНО:

С 22.00 26 августа до 17.00 27 августа проезд перекроют от улицы Карла Маркса до Волжской Набережной, по улице Волжская Набережная, от Мещерского бульвара до Волжской набережной, от улицы Бетанкура до Канавинского моста, от улицы Советская до Волжской набережной, по улице Стрелка, Обозная, от улицы Малой Покровской до дома 2 по улице Заломова, на участках набережной Федоровского - от дома 8 до дома 6, от дома 3 до дома 2/13, по площади Минина и Пожарского, по Верхневолжской набережной, по Георгиевскому съезду, по Нижневолжской набережной, по Зеленскому съезду, по улицам Широкая и Красная Слобода, от улицы Красная Слобода до дома 331 по улице Слобода Печеры.

С 23.00 26 августа до 17.00 27 августа движение транспорта ограничат от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка, по Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, от Похвалинского съезда до улицы Обозной, от улицы Ильинской до улицы Гоголя, на участке улицы Ильинская - от дома 14 до улицы Добролюбова, от улицы Ильинской до Зеленского съезда и от Зеленского съезда до улицы Большой Покровской.

С 22.00 до 23.00 26 августа:

- автобусные маршруты А-1, А-68 будут организованы по Ошарской улице до конечной остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» – без изменений;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-91 будут следовать в направлении Ковалихинской улицы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице; в направлении Канавинского моста – по улице Варварской, улице Пискунова, улице Алексеевской, улице Звездинке, площади Горького, улицам Большой Покровской и Малой Покровской, Похвалинскому съезду;

- автобусные маршруты А-9, А-22, А-41, А-66, Т-67, Т-138 от Мурашкинской улицы будут организованы по Московскому шоссе с разворотом в районе тоннеля, по улице Романова; в обратном направлении – без изменений;

- автобусные маршруты А-19, А-90, Т-40, Т-45, 304 будут следовать в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусный маршрут А-39 будет организован по улице Пискунова до конечной остановки «Кинотеатр Рекорд», в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» по Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать в направлении улицы Минина – по улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке;

- автобусные маршруты А-52, Т-24 будут организованы в направлении улицы Минина – по улице Акимова, Мурашкинской улице, Московскому шоссе с разворотом в районе тоннеля, по улице Романова, Советской улице, Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, Советской улице, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Акимова;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут организованы по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до конечной остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» – по Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусный маршрут Т-18 будет следовать по Московскому шоссе, улице Романова, Советской улице в оба направления;

- автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до остановки «Водная академия»;

- автобусный маршрут Т-87 – до остановки «Стрелка»;

- автобусный маршрут Т-70 будет организован в направлении Ковалихинской улицы – от начальной остановки «Микрорайон Седьмое небо» по улице Карла Маркса, улице Акимова, Мурашкинской улице, Московскому шоссе с разворотом в районе тоннеля, по улице Романова, Советской улице, Канавинскому мосту, Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице; в направлении микрорайона Седьмое небо – по Варварской улице, улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, Советской улице, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Акимова. улице Карла Маркса;

С 23.00 26 августа до 17.00 27 августа:

- трамвайный маршрут 2 будет организован от начальной остановки «Чёрный пруд» по улице Пискунова, Большой Печёрской улице, улице Горького, улице Белинского, улице Кулибина до конечной остановки «площадь Лядова» в оба направления;

- трамвайный маршрут 19 будет сокращен до остановки «улица Кулибина»;

- трамвайный маршрут 21 будет следовать по улице Белинского, улице Горького, Большой Печёрской улице, улице Пискунова в оба направления;

- автобусные маршруты А-1, А-68 будут организованы по Ошарской улице до конечной остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» – без изменений;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-91 будут следовать в направлении Ковалихинской улицы – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице; в направлении заречной части города – по Варварской улице, улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту;

- автобусный маршрут А-5 будет организован от Деловой улицы до остановки «Лодочная станция» в оба направления;

- автобусные маршруты А-7, А-9, А-66, Т-67, Т-138 будут следовать от Мурашкинской улицы по Московскому шоссе с разворотом в районе тоннеля, по улице Романова; в обратном направлении – без изменений;

- автобусные маршруты А-19, А-90, Т-40, Т-45, 304 будут организованы в направлении улицы Минина – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении заречной части города по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту;

- автобусные маршруты А-22, А-41 будут следовать от Мурашкинской улицы по Московскому шоссе, с разворотом на светофоре напротив дома 13 по Московскому шоссе, по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького; в обратном направлении – по площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова;

- автобусные маршруты А-26, А-43, Т-37, Т-57 будут организованы по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького в оба направления;

- автобусный маршрут А-39 будет следовать по улице Пискунова до конечной остановки «Кинотеатр Рекорд», в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» по Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут организованы в направлении улицы Минина – по улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке;

- автобусные маршруты А-52, Т-24 будут организованы в направлении улицы Минина – по улице Акимова, Мурашкинской улице, Московскому шоссе, с разворотом на светофоре напротив дома 13 по Московскому шоссе, по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице, улице Пискунова; в направлении заречной части города по улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Акимова;

- автобусные маршруты А-71, А-95 будут следовать в направлении нагорной части города – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Ошарской улице до конечной остановки «Чёрный пруд»; в обратном направлении – от начальной остановки «Кинотеатр Рекорд» – по Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту;

- автобусный маршрут Т-18 будет следовать по Московскому шоссе, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького в оба направления;

- автобусный маршрут Т-31 будет сокращен до остановки «Водная академия»;

- автобусный маршрут Т-87 – до площади Революции;

- автобусный маршрут Т-70 будет следовать в направлении Ковалихинской улицы – от начальной остановки «Микрорайон Седьмое небо» по улице Карла Маркса, улице Акимова, Мурашкинской улице, Московскому шоссе с разворотом на светофоре напротив дома 13 по Московскому шоссе, метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Звездинке, Алексеевской улице, Октябрьской улице, Варварской улице; в направлении микрорайона Седьмое небо – по Варварской улице, улице Пискунова, Алексеевской улице, улице Звездинке, площади Горького, улице Горького, Одесской улице, метромосту, улице Романова, Мурашкинской улице, улице Акимова, улице Карла Маркса.

Движение трамваев маршрута №11 будет прекращено.

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.