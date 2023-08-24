«Нижновэнерго» обеспечил электричеством главные площадки на Дне города

Энергетики провели комплекс организационно-технических работ для обеспечения надежного электроснабжения к 802-летию Нижнего Новгорода.

19 августа город праздновал свой день рождения. Торжественное открытие праздника состоялось на главной площади города – площади Минина и Пожарского. Накануне сотрудники «Нижновэнерго» осуществили технологическое подключение данной площадки от трансформаторной подстанции № 940, мощность составила 250 кВт.

На протяжении дня во всех районах города проводились различные массовые мероприятия: мастер-классы, музыкальные и танцевальные концерты, шоу, показы мод, спектакли. Финальной точкой стали концерты известных исполнителей: Егора Крида, Дмитрия Маликова, группы «Градусы» и др.

Сотрудники «Нижновэнерго» обеспечили надёжное электроснабжение площадок проведения праздничных мероприятий. Также отметим, что круглосуточно дежурили бригады, оснащенные резервными источниками питания.

«Филиал «Нижновэнерго» имеет все необходимые ресурсы для обеспечения надёжного электроснабжения крупных мероприятий. В ходе подготовки проведены осмотры электросетевых объектов. Мы подошли с максимальной ответственностью и полной готовностью к поставленной задаче», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Федоров.