1500 водителей не хватает в Нижегородской области. Фото: скриншот с пресс-конференции.

1500 водителей не хватает в Нижегородской области. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции 23 августа.

-У нас за период, начиная с ковида, ушло много водителей. Уходило где-то от 100 до 150 человек. Но мы видели куда это ведет и предприняли меры. Повысили зарплату водителям. Сейчас водитель может зарабатывать до 100 тысяч рублей, - отметил Денис Рябинин.

Кроме того, он отметил, что предприятия предоставляют социальные гарантии от правительства Нижегородской области, в них входят и ДМС, и различные путевки, и билеты на хоккей.

Также в перспективе «Нижегородпассажиравтотранс» создаст программы по обучению водителей. Это будет производственно-учебный комбинат, который будет привлекать людей, обучать, а далее устраивать на эти предприятия. Такая ситуация будет касаться и троллейбусов, трамваев и электробусов.