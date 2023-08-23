Нижний Новгород и китайский город Уси подписали меморандум. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал меморандум с мэром Народного Правительства города Уси провинции Цзянсу Китайской Народной Республики господином Чжао Цзяньцзюнь. Документ предпологает взаимопонимание между Нижним Новгородом и Уси. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, меморандум предполагает развитие сотрудничества в сферах экономики и торговли, науки, образования и спорта. В особенности такое сотрудничество может быть интересно для нижегородской сферы IT.

- Это город с очень древней историей, который сейчас стал одним из крупнейших центров электронной промышленности и цифрового сектора. Там действует один из важнейших для Китая IT-парков. Туристов привлекает старинная архитектура, народные промыслы и красота озера Тайху. За девять лет сотрудничества мы поняли, что у нас много общего, - отметил мэр Нижнего Новгорода.

Напомним, что сотрудничество Нижнего Новгорода и Уси началось еще в 2014 году. Благодаря этому, воспитанники художественных школ Нижнего Новгорода принимали участие в Международном молодежном художественном конкурсе провинции Цзянсу, занимая призовые места. Кроме того, на протяжении нескольких лет ремесленники города Уси принимали участие в Международном фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров».

Напомним, недавно китайская делегация города-побратима Цзинань посетила Нижний Новгород по случаю 802-летия города.