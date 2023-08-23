«Ситиматик-НН» станет новым регоператором по ТКО в Нижегородской области Фото: Виктор Гусейнов

«Ситиматик- Нижний Новгород» станет новым регоператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Как отмечается, новый региональный оператор будет обслуживать северный округ области. Компания будет вывозить мусор из Тонкино, Тоншаево, Шаранги, Шахуньи, Уреня, Варнавино, Красных Бак, Воскресенского и Ветлуги (9-я зона обслуживания).

Напомним, ранее стали поступать жалобы на невывоз мусора, в частности в той части области, где обслуживала компания «Экостандарт». Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что будет жестко реагировать на невывоз мусора в регионе. Через несколько дней появилась информация, что компанию «Экостандарт» лишат статуса регоператора вывоза мусора в Нижегородской области.

В регионе «Экостандарт» будет дорабатывать до конца сентября, а уже с 1 октября к обязанностям приступит компания «Ситиматик- Нижний Новгород»

Кроме того, уборку на севере региона осложняет логистика. по решению суда была закрыта мусороперегрузочная станция в Уренском округе, сейчас мусоровозы вынуждены преодолевать сотни километров для доставки отходов на полигон «Ситиматика» в Городецком округе. Для того, чтобы решить этот вопрос, было предложено построить новую мусороперегрузочную станцию. Ее стоимость определит экспертиза проектно-сметной документации.