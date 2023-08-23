Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Сормове

Пожара в многоквартирном доме по улице Энгельса Сормове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме по улице Энгельса в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 12:15. После прибытия пожарных в квартире уже горело имущество. Ликвидировать пожар на площади 12 кв. метров удалось в 12:31.

В результате погиб один человек и 23 были эвакуированы, среди них пятеро детей. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, страшный пожар произошел в Нижнем Новгороде утром 29 июня – здесь вспыхнула цистерна на территории лакокрасочного завода «Бальзам».