Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 11:08

Отключение света в микрорайоне Печерская долина продлится до 17:00

Жители более 15 многоквартирных домов почти сутки сидят без света
Мария СОРОКИНА
Без света остались жители 15 домов на улице Родионова.

Без света остались жители 15 домов на улице Родионова.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электроснабжение вернется в дома жителей микрорайона Печерская долина в Нижнем Новгороде вечером 23 августа. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском Управлении ГО и ЧС.

- На участке велись работы по прокладке кабеля, и он не выдержал испытания. Срок завершения работ — ориентировочно в 17:00, - подчеркнули в Управлении.

Напомним, ранее жители улицы Родионова сообщили в Телеграм-каналах, что более 15 многоквартирных домов в микрорайоне, а также муниципальные учреждения и торговые точки остались без электричества на несколько часов. В настоящее время работы на участке продолжаются.