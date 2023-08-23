Отключение света в микрорайоне Печерская долина продлится до 17:00

Без света остались жители 15 домов на улице Родионова. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Электроснабжение вернется в дома жителей микрорайона Печерская долина в Нижнем Новгороде вечером 23 августа. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском Управлении ГО и ЧС.

- На участке велись работы по прокладке кабеля, и он не выдержал испытания. Срок завершения работ — ориентировочно в 17:00, - подчеркнули в Управлении.

Напомним, ранее жители улицы Родионова сообщили в Телеграм-каналах, что более 15 многоквартирных домов в микрорайоне, а также муниципальные учреждения и торговые точки остались без электричества на несколько часов. В настоящее время работы на участке продолжаются.