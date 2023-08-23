Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 10:37

Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября

Из трассы маршрута исключат участок по улицам Коновалова и Федосенко
Елизавета КОПЫЛОВА
Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября

Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова в группе Новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Такое решение было принято для улучшения транспортного обслуживания жителей, которые проживают в районе улицы Культуры, и транспортной связи данного микрорайона с Сормовском шоссе и Московским вокзалом.

В связи с этим из маршрута хотят убрать участок по улицам Коновалова и Федосенко. Автобусы будут ходить через проспект 70-летия Октября, улицу Светлоярскую, также новая трасса пройдет через улицы Культуры, Коминтерна, Сормовское и Московское шоссе и далее до остановки «Тоннель Московского вокзала».

Кроме того, перевозчик «Автолигатранс НН» увеличит количество автобусов на маршруте до 10 единиц.