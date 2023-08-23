Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут автобуса Т-55 планируют изменить в Нижнем Новгороде с сентября. Об этом сообщает старшая смены Центральной диспетчерской службы ЦРТС Алена Чернышова в группе Новой маршрутной сети во «ВКонтакте».

Такое решение было принято для улучшения транспортного обслуживания жителей, которые проживают в районе улицы Культуры, и транспортной связи данного микрорайона с Сормовском шоссе и Московским вокзалом.

В связи с этим из маршрута хотят убрать участок по улицам Коновалова и Федосенко. Автобусы будут ходить через проспект 70-летия Октября, улицу Светлоярскую, также новая трасса пройдет через улицы Культуры, Коминтерна, Сормовское и Московское шоссе и далее до остановки «Тоннель Московского вокзала».

Кроме того, перевозчик «Автолигатранс НН» увеличит количество автобусов на маршруте до 10 единиц.