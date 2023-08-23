Квартиры на площади Свободы подорожают на 10% с появлением метро

Площадь Свободы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Квартиры на площади Свободы в Нижнем Новгороде подорожают на 10% после появления новой станции метрополитена в 2025 году. Спрос на недвижимость в этом районе уже заметно подрос. На фоне сложившейся ситуации за хорошими квартирами на Свободе даже выстроились «очереди». Об этом сообщает NewsNN.

– И все понимают, что через несколько лет метро достроится, транспорт вернется, а цены поднимутся в разы, – подчеркнула глава агентства недвижимости «Приволжье» Елена Титова.

Сейчас в интернете можно найти объявления по продаже однокомнатных квартир в районе площади Свободы за 5-10 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры обойдутся ещё дороже, заплатить придется от 13 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали, что Нижний Новгород занял 126 место в рейтинге городов по уровню качества жизни в 2023 году. Такие данные приводит распространенный сервис Numbeo. Согласно приведенной аналитике, по сумме показателей наш город обогнал такие популярные в сфере туризма города, как Барселона и Сан-Франциско, Лондон и Париж, Рим и Афины.