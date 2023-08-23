Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Нижнем Новгороде

Фото: Предоставлено организаторами

В честь 30-летия выхода альбома In Utero струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст большой концерт хитов главных героев гранжа (12+).

Невозможно себе представить рок-сцену 90-х без Nirvana и ее лидера – кумира миллионов Курта Кобейна. Nirvana – один из самых влиятельных и знаковых музыкальных коллективов всех времен. Их музыка стала саундтреком для целого поколения. Их лидер стал иконой. За свою недолгую жизнь Кобейн изменил ландшафт рок-музыки и внес неоценимый вклад в мировую поп-культуру в целом.

17 сентября в ЦК Рекорд прозвучат шедевры со всех трех пластинок Nirvana! От андеграудного Bleach и прорывного Nevermind до юбилейного In Utero. От лиричной About a Girl до душераздерающей Heart-Shaped Box. Зрители с головой окунутся в неподдельную романтику девяностых под трогательную мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей!

Перенесемся вместе во времена, когда музыка была настолько честной и искренней, что разрывала сердца миллионов…