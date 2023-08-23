Начали возводить стены цоколя школы на улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строители начали возводить стены цоколя школы на улице Краснозвездной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители Корпорации развития Нижегородской области.

По информации источника, здание школы будет состоять из шести блоков переменной этажности от двух до четырех этажей. Помимо учебных классов, здесь будут построены все необходимые помещения и пространства для детей – актовый зал, столовая, спортзал, медпункт и библиотека. На территории школы также появится физкультурно-спортивная зона с круговой беговой дорожкой на 4 полосы, площадки для игр и отдыха, а также площадка для проведения торжественных мероприятий.

- Мы ведем ежедневный контроль работ на площадке. По плану, согласованному с подрядчиком, школа должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2024 года. Все работы идут в соответствии с графиком. Для этого на объекте задействованы 87 человек и 9 единиц техники, - отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Сейчас на территории полностью выполнено свайное поле и ведутся работы по устройству стен подвала.