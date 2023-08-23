Волонтеры АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечены почетной грамотой за поисковую деятельность

Почетную грамоту главы Бельского муниципального округа Тверской области Вадима Сивицкого получили члены Совета молодых специалистов АО «Транснефть-Верхняя Волга». Этой наградой отмечено активное участие волонтеров в организации и проведении мероприятий «Вахты Памяти – 2023».

«Поддержка волонтерских объединений, особенно тех, кто занимается таким трудным делом, как поиск пропавших без вести бойцов, - достойный пример социальной ответственности бизнеса», - подчеркнул Вадим Сивицкий.

Поисковая экспедиция «Вахта памяти-2023» по местам сражений Великой Отечественной войны на территории округа проходила при поддержке АО «Транснефть-Верхняя Волга». Волонтеры из филиалов компании в Нижнем Новгороде и Великих Луках работали вместе с участниками нижегородского отряда «Курган». Члены Совета молодых специалистов также помогли благоустроить мемориальный комплекс в г. Белом и приняли участие в церемонии захоронения воинов.

Всего поисковики отряда «Курган» и волонтеры предприятия подняли останки 58 воинов Красной армии. Благодаря обнаруженным солдатским медальонам удалось установить имена двоих красноармейцев – мотоциклиста 57-го отдельного батальона Иванова Павла Петровича, который числился пропавшим без вести 15 декабря 1942 года, и бойца того же батальона Холякова Максима Михайловича. Согласно сохранившимся сведениям он был тяжело ранен 14 декабря 1942 года и не вышел из окружения. Оба красноармейца были призваны Бодайбинским военкоматом Иркутской области. Еще один солдатский медальон поисковики отправили в специализированную лабораторию в г. Москве, чтобы восстановить имя владельца.

В Великую Отечественную войну бои под городом Белым в Тверской области продолжались с конца июля 1941 года по март 1943 года. Отдельные деревни на территории современного Бельского муниципального округа, например, Черный ручей и Пушкари, несколько раз переходили из рук в руки. Благодаря мужеству советских воинов, проявленному во время ожесточенных боев в этом районе, Красной армии удалось нанести противнику серьезные потери и сковать его резервы. Это стало одной из причин поражения фашистских войск в важнейшем сражении Второй мировой – битве под Сталинградом.

Юрий Логинов, работник завода «Транснефтемаш» - филиала АО «Транснефть-Верхняя Волга», один из 14 волонтеров, которые приняли участие в поисковой экспедиции вместе с представителями отряда «Курган».

«Я сам ветеран боевых действий, - рассказал он. - И хорошо понимаю, насколько важно отдавать дань памяти и уважения воинам – защитникам Родины. Это наш долг, дело чести»,

«Правда не имеет исторической давности. Нам было очень важно узнать, что дедушка погиб в начале войны, как герой. Эта новость сплотила всю семью – мы стали чаще общаться, рассказывать детям семейную историю», - поделилась жительница Иркутска Нина Калугина, которая приехала в Белый на церемонию захоронения найденных воинов.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказывает поддержку в организации поисковых экспедиций отряда «Курган» с 2019 года. За последние 5 лет волонтерам удалось найти останки более 250 бойцов и командиров Красной армии. Установлены имена 10 из них.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»