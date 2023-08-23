Дом с окном Фальконье разберут ради строительства метро в Нижнем Новгороде

Недавно отреставрированное здание необходимо убрать из-за строительства метро. Фото: АНО "Центр 800".

Дом с окном Фальконье разберут в Нижнем Новгороде ради продления метро в сторону строительства метро в направлении площади Свободы и Сенной. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном Управлении Госохраны ОКН. Такое решение было принято 22 августа на заседании экспертного совета при региональном Минграддеятельности.

Будет разобран не только тот самый дом №131 по улице Максима Горького, но и соседний дом №129, который также является ценным объектом.

- Обмерные чертежи и фотофиксация зданий выполнены. В рабочем порядке от одного из членов совета поступило предложение о 3-D сканировании для более детальной проработки облика зданий.

Напомним, дом с окном Фальконье и брандмауэрной стеной располагается в историческом квартале 1833 года, в 2022 году он открылся после реставрации. Как ранее заметила градозащитница Анна Давыдова, на этой территории может появиться новая застройка. Концепцию, частично затрагивающую исторический квартал, опубликовало архбюро «ГОРА». При этом в Управлении подчеркнули, что подобная идея даже не рассматривалась:

- Концепция архитектурного бюро «ГОРА», в частном порядке опубликованная в социальных сетях, на рассмотрение в управление государственной охраны объектов культурного наследия не поступала.