Госэкспертиза одобрила реконструкцию кинотеатра «Спутник» в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции бывшего кинотеатра «Спутник» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Речь идет о здании №141 по улице Максима Горького, помещение П2. Оно находится рядом с парком Кулибина. Раньше в здании был кинотеатр, потом его закрыли и в нем стали открывать различные клубы, однако сейчас в здании практически ничего не работает.

После реконструкции здесь будет культурно-досуговое учреждение для детей и юношей. Застройщиком выступит индивидуальный предприниматель Игорь Поляков. Положительное заключение экспертизы было выдано 22 августа.