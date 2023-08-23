100 объектов в Нижегородской области благоустроили по программе КРСТ. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

100 объектов в Нижегородской области благоустроили по программе «Комплексное развитие сельских территорий» с начала 2023 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

В этом году по программе КРСТ реализуется 143 проекта, среди них новые детские и спортивные площадки, новые тротуары и объекты уличного освещения, благоустройство парков. Сейчас уже завершены работы в 31 муниципальном образовании Нижегородской области. Реализовано 100 проектов на общую сумму 99,8 миллиона рублей.

- В этом году по программе ведется строительство 32 жилых домов, восемь из них уже сданы. Всего на возведение жилья планируется направить 167 миллионов рублей, в том числе 95,3 миллиона – из федерального бюджета. Жилье предоставляется работникам агропромышленного комплекса и социальной сферы по договорам найма жилого помещения с возможностью дальнейшего выкупа, - отметил Николай Денисов.

По программе КРСТ строятся два комплексных проекта на общую сумму 944 млн рублей. В частности, в Городце строится детский сад и социальный центр, ведется капитальный ремонт дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса, в Чкаловске – капитальный ремонт детского сада, дома культуры и очистных сооружений.

По словам министра, для развития сельских территории Нижегородской области планируется выделить 1,1 млрд рублей, из которых более 800 млн привлечено из федерального бюджета.