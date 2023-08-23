Мининский университет выпустил новые научно-популярные видеоролики

Новые научно-популярные видеоролики выпустил Мининский университет в рамках фестиваля “Научный форсайт”. Их цель - популяризация естественных, компьютерных и точных наук и вовлечения школьников и студентов в их изучение. Ролики знакомят зрителей с новейшими достижениями ведущих ученых и самыми современными технологиями.

Например, Надежда Дюкина, доцент кафедры ННГУ им. Н.И. Лобачевского, рассказала о суперкомпьютерном моделировании и объяснила, почему за ним будущее:

“Чем сложнее оборудование, тем больше экспериментов надо поставить, чтобы выяснить, насколько оно отвечает всем необходимым требованиям, в том числе безопасности. Существующие в реальности краш-тесты позволяют изучить воздействие того или иного фактора на объект только с одной стороны, например, проверить прочность автомобиля на одной скорости. Но полной картины это не дает. И тут на помощь инженерам приходит суперкомпьютер с его возможностями моделирования”.

Надежда Дюкина объяснила, как выполяется и из каких этапов состоит моделирование физических процессов на суперкомпьютере. На примерах работы программного продукта “ЛОГОС”, разработка которого стартовала в Сарове в 2010 году, ученый показала, насколько совпадают результаты компьютерного моделирования и реальных краш-тестов. На данный момент “ЛОГОС” уже используется при решении задач машиностроения, при проектировании авиационной и космической техники, атомных станций, и позволяет понять, что произойдет, например, при аварии на двигателе Sukhoi Superjet или при падении самолета на гермооболочку ядерного реактора.

“Такая информация помогает инженерам учесть все риски и внести необходимые изменения в конструкции”, - пояснила Надежда Сергеевна.

Видео с Надеждой Дюкиной.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков подчеркнул, что проект “Научный форсайт” уже объединил ученых нижегородских вузов. Кроме того, в рамках фестиваля, который пройдет как в очном, так и в онлайн режиме осенью, в Нижний Новгород съедутся ведущие деятели науки со всей России.

“ Мы предусмотрели разные форматы мероприятий по химии, физике, астрономии, экологии и достижениях в информационных технологиях. В программе фестиваля предусмотрены шоукейс “Форсайт-поколение” и лабораториум “Наука-PARTY”, “SCIENCE HOUSE” и “Территория возможностей”. И мы ждем как представителей научного сообщества, так и всех, кто интересуется достижениями наших ученых”, - сказал Виктор Сдобняков.

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Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина