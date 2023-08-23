Никитин принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по нацпроектам Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент РФ. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Как отмечается, на заседании Президент РФ выступил с подтверждением курса на долгосрочное планирование, достижение национальных целей.

В частности, обсуждалась поддержка региональных демографических программ. Недавно Глеб Никитин провел Региональный совет по этой теме. В будущем планируется внедрять новые механизмы поддержки.

Также затрагивалась тема кадрового суверенитета. Нижегородская область одна из лидеров в проекте «Профессионалитет». В регионе будет действовать 10 кластеров по ключевым направлениям, а также будет реализован проект создания федерального Технопарка СПО.

-Президент упомянул Нижний Новгород в контексте создания кампусов мирового уровня. Тоже очень важная часть инфраструктуры знаний. Образование, наука, технологии – везде у нас есть флагманские проекты! Продолжаем работу! – добавил губернатор.