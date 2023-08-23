День государственного флага России отметили в Дзержинске

В Дзержинске завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России. В этом году основной площадкой стала территория перед Дворцом культуры химиков, колоннада которого в течение всего дня была украшена большим триколором размером 9 на 20 метров. Перед Дворцом состоялся праздничный концерт и танцевальный флешмоб под общим девизом «Мы вместе!». С праздником дзержинцев поздравил глава города Дзержинска Иван Носков и депутаты городской Думы.

«Флаг, как и герб, и гимн, – это один из самых важных символов нашей страны. Уважение к нему – это признак настоящего патриота. Под нашим флагом сейчас сражаются парни в СВО, отстаивают наше право на свободу и независимость. Уверен, что все мы гордимся нашим флагом, который является частью нашей истории! Желаю всем мирного неба, благополучия, счастья! Поздравляю вас с Днем российского флага!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Во время праздничного концерта на площадке у ДКХ дети и взрослые могли принять участие в патриотических настольных играх и оформлении большой раскраски, посвящённой празднику, сделать памятное фото на фоне флага или нанести аквагрим в виде триколора. Также днем в Дзержинске прошел фотоквест «Триколор в сердце Дзержинска» по шести локациям старой части города. Всего в нем приняли участие 11 команд, а победителями стали команды педагогов физической культуры и спорта «Физорги», команда Дзержинского филиала РАНХиГС и команда студенческого педагогического отряда КОКОС.

«Праздник Российского флага позволяет нам чувствовать себя частью великой державы, частью истории страны, богатой традициями и культурой. Триколор – это не просто символ нашего государства, это символ величия, чести, могущества страны, которой мы гордимся. Страны, чью славу ковали наши отцы, деды и прадеды. Наша задача – быть достойными их достижений и преумножать их», – сказал депутат Думы города Дзержинска Александр Терентьев.

Напомним, на ротонде Дворца культуры химиков в Дзержинске развевается самый большой флаг России в Нижегородской области размером 7 на 4,5 метра. Белый цвет на нем означает мир и чистоту, синий – веру и постоянство, а красный – силу и энергию. С 2022 года каждая учебная неделя в школах города начинается с торжественной церемонии поднятия флага России.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска