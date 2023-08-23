Электричество отключат в пяти домах Ленинского района 23 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять домов Ленинского района в Нижнем Новгороде останутся без электричества 23 августа. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Как отмечается, света не будет по адресу улица Адмирала Макарова 7/1 и 5/2 с 9:00 до 17:00. Кроме того, электричества не будет по адресу улица Глеба Успенского, в домах №1 и №3, а также по улице Композиторская 1. Там электроэнергии не будет 9:00 до 14:00.

Неудобства связаны с плановыми работами на системах ЖКХ.