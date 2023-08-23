Дополнительный поезд пустят из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительный поезд будет курсировать из Нижнего Новгорода в Москву с 24 августа. Он будет приходить на Ярославский вокзал столицы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Много слышу обращений о том, что оперативно взять билет из Нижнего до Москвы или обратно сложно, не всегда можно заранее спланировать поездку. Вместе с руководителем Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским договорились с РЖД запустить дополнительный поезд «Нижегородец», - рассказал он.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 16:43, а прибывать на Ярославский вокзал в 22:08. Из столицы состав будет уходить в 9:05, а приезжать в Нижний Новгород в 13:57. Такое расписание пока будет действовать не каждый день, поэтому лучше уточнять на сайте РЖД или в железнодорожных кассах.

По словам Глеба Никитина, сейчас решается вопрос о запуске по этому маршруту двухэтажных вагонов.