Бастрыкин поручил завести уголовное дело после жалоб жильцов нижегородского ЖК. Фото: телеграм-канал информационного центра СК России

Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после жалоб жильцов нижегородского ЖК «Орбита». Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России.

Нижегородцы разместили в социальной сети видеообращение, в котором рассказали о том, что у сданного несколько лет назад многоквартирного дома нет подъездной дороги и тротуаров. Более 300 жильцов, среди которых есть и люди с ограниченными возможностями здоровья, и многодетные семьи, не могут свободно попасть домой. Проезд во двор автомобилей и машин экстренных служб тоже затруднен.

В региональном СУ по этой проблеме два раза заводили уголовные дела. Но постановления были отменены прокуратурой.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину обжаловать решения прокуратуры и вновь завести уголовное дело, а после доложить о результатах.

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