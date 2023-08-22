Женщина пострадала при пожаре на складе в Дзержинске

Пожар на складе в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Женщина пострадала при пожаре складского помещения в Дзержинске 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

– Сегодня в 12.45 поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: улица Красноармейская, 2«Г», – отмечают в ведомстве.

Прибыв на место, пожарные установили, что горело сырье на складе. Работники начали тушить пожар первичными средствами еще до приезда спасателей.

В результате пожара пострадал 41-летняя женщина. Она была госпитализирована в больницу Дзержинска.

В пожаре обгорело сырье на площади двух «квадратов». Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На пожаре обгорело сырье на площади двух квадратных метров. В тушении участвовали 7 пожарных. Они задействовали две спецмашины.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

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