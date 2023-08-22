75% инженерных коммуникаций Нижегородской области готово к отопительному сезону

Котельная. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Новгороде и области продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. В настоящее время более 75% инженерных коммуникаций региона уже готово к отопительному сезону. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК в Законодательном Собрании Нижегородской области.

– Подготовка к отопительному сезону 2023-2024 года идет в штатном режиме. Все текущие вопросы решаются в плановом порядке, – сказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак.

По состоянию на 17 августа, из 2041 котельной к зиме подготовлено 1600 котельных. Этот показатель составляет 78,4%, что на 3% лучше, чем в прошлом году.

Из 3880 километров тепловых сетей подготовлено 3081 километр. Уровень готовности составляет 79,49%, это на уровне показателя прошлого года.

Из 5109 километров канализационных сетей подготовлено к зиме 3883 километра. Показатель готовности достиг 76%.