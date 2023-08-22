Подозреваемого в изнасиловании школьницы кстовского таксиста поймали под Москвой

Подозреваемого задержали в Подмосковье.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Кстовского таксиста, подозреваемого в изнасиловании школьницы, задержали в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
По версии ГУ МВД по Нижегородской области, ночью 14 августа 34-летний мужчина из Таджикистана, который подрабатывал в Кстове таксистом, изнасиловал девушку. А после этого решил податься в бега.
Однако, следователи СК и полицейские нашли подозреваемого в Подмосковье. На него завели уголовное дело по статье «изнасилование несовершеннолетней».
Официальных данных о возрасте потерпевшей нет. Некоторые источники указывают, что ей 16, а другие пишут – 12. Как «Комсомолке» сообщили в СУ СК по Нижегородской области, подозреваемый и школьница ранее были знакомы.
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. И в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.
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