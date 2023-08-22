70% многоквартирных домов в Нижегородской области готово к отопительному сезону

Из 25 315 многоквартирных домов подписано по готовности к зиме 20 636. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Подготовка жилого фонда к осенне-зимнему периоду продолжается в Нижегородской области. В настоящее время из 25 315 многоквартирных домов к зиме готовы 20 636 зданий. Этот показатель составляет 70% от общего числа МКД. Об этом стало известно на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК в Законодательном Собрании Нижегородской области.

– Традиционно более низкие темпы оформления паспортов готовности к зиме у домов, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК, – подчеркнула заместитель руководителя Госжилинспекции Нижегородской области Дина Анкудимова.

Отстающие муниципалитеты: Большеболдинский – готовность МКД к зиме 45%, Варнавинский – 52%, Семёновский – 57%, Гагинский – 13%.

В Нижнем Новгороде больше всего домов, готовых к зиме, находятся в Канавинском районе – тут паспорта готовности получили 82% МКД. Среди отстающих оказались Сормовский и Советский районы, где готовность МКД к отопительному сезону составляет около 60%.