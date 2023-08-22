Сквер 65-летия Победы благоустроили в Советском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Советском районе Нижнего Новгорода благоустроили сквер 65-летия Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Мэр отмечает, что три года назад в сквере высадили сосны, кизильник, поставили лавочки и качели, а также на территории сквера заработал фонтан с подсветкой.

– В прошлом году жители вновь проголосовали за дальнейшее благоустройство сквера, – добавил Юрий Шалабаев.

В этом же году открыли обновленное пространство сквера 65-летия Победы. Так как он находится около гимназии №53, там появились спортивная и две детские площадки. Кроме того новые деревья и лавочки делают пространство уютным.

Напомним, часть сквера Нестерова благоустроили в Нижнем Новгороде за счет частных инвестиций.