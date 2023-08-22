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НовостиПроисшествия22 августа 2023 13:55

Водитель иномарки сбил пешехода-ребенка в Арзамасе 22 августа

Мальчик, попавший под машину в Арзамасе, был доставлен в травмпункт
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Водитель иномарки сбил пешехода-ребенка в Арзамасе 22 августа.

Водитель иномарки сбил пешехода-ребенка в Арзамасе 22 августа.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Арзамасе 22 августа водитель иномарки сбил пешехода-ребенка. Мальчик был доставлен в травмпункт. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла днем у дома №87 по улице Ленина. 39-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Тойота» сбил 10-летнего мальчика.

– [Мальчик] перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте при наличии пешеходного перехода в зоне его видимости, – отмечают в пресс-службе нижегородского управления ГИБДД ГУ МВД.

В результате столкновения ребенок получил травмы. Он был доставлен в травмпункт больницы имени Владимирского.

Ранее мы сообщали о том, что в Борском районе вечером 21 августа произошло массовое ДТП. В аварии пострадали двое детей и один взрослый.

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