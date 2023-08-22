Компания «Ватсон» требует от ННГУ построить парковку к ЖК «Атлант сити»

Жилой комплекс «Атлант сити». Фото: Яндекс.Карты

Компания «Ватсон», которая управляет жилым комплексом «Атлант сити» через суд требует ННГУ имени Лобачевского и инвесторов укрепить стилобат, построить второй заезд в ЖК и парковку на 105 мест. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Управляющая компания подала судебный иск, так как в проектной документации двух многоквартирных домов есть нарушения, а именно: не построен второй заезд во двор, отсутствует предусмотренное число мест на парковке, а стилобат-основание требует укрепления.

Изначально предполагалось строительство восьми домов ЖК. Но компания-инвестор успела построить только два дома. Тогда университет перестал участвовать в проекте совместно с ООО «Атлант», а незастроенная территория была передана в пользование фонда ИНТЦ «Квантовая долина». Однако, инвестору ООО «Атлант» нужно получить обратно хоть часть земельного участка для достройки парковки и заезда.

Арбитражный суд Нижегородской области начнет рассматривать судебный иск в сентябре.

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