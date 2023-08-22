Суд признал банкротом инвестора «Волга-парка» на Бору. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы признал банкротом инвестора, который планировал возвести на Бору «Волга-парк». Об этом сообщает «NewsRoom24.ru» со ссылкой на суд.

Инвестору «Группы компаний «Города» в 2019 году были предоставлены два земельных участка площадью 7,5 гектара. Они расположены на улице Набережной в городе Бор. За 600 миллионов рублей инвестор планировал возвести на участке семейный комплекс культуры и отдыха с детскими и спортивными площадками, гастрономической улицей и павильоном «Союзмультфильма».

Но парковый комплекс так и не был построен, а компания задолжала бюджету Нижегородской области свыше 2 миллионов рублей.

В арбитражный суд обратилось нижегородское минимущества. По решению суда ООО ГК «Города» была признана банкротом.

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