Бизнес-посол Юрий Коробов: будут созданы международные торговые дома России в Танзании и Танзании в России

Фото предоставлено РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной Республикой Танзания»

Инициатива о создании международных торговых домов Росси в Танзании и Танзании в России объявлена в результате встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Российского общества дружбы с Танзанией.

Встреча на высшем уровне между Президентом Российского общества дружбы с Танзанией, бизнес-послом «Деловой России» в Танзании Юрием Коробовым и премьер-министром Объединенной Республики Танзания Кассимом Маджаливой состоялась на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге и привела к разработке контура дорожной карты дальнейшего сотрудничества, говорится в сообщении.

Саммит Россия-Африка, собравший представителей почти пятидесяти делегаций африканских стран, установил перспективные стратегические линии развития сотрудничества между Россией и Африкой в ближайшие годы, подчеркивается в релизе.

- Несмотря на то, что торговые связи России с Африкой находятся на стадии становления, Российское правительство стремится к укреплению партнерства и созданию справедливого взаимовыгодного партнерства с государствами Африки, - цитирует релиз Президента Российского общества дружбы с Танзанией, бизнес-посла «Деловой России» в Танзании Юрия Коробова. - В 2021 году Российское общество дружбы с Танзанией начало свою работу, благодаря чему появились совместные экономические и культурные проекты. В основном эти проекты связаны с созданием Русских домов в Танзании, которые способствуют развитию культурных связей, усилению взаимопонимания и популяризации языка в обеих странах.

В сообщении также говорится, что на саммите в составе танзанийской делегации была большая группа бизнесменов. Общество Дружбы с Танзанией организовало встречу представителей министерства энергетики Танзании с некоторыми российскими предпринимателями, работающими в сфере альтернативной энергетики.

- Обсуждалось создание сетевых солнечных электростанций, создание систем горячего водоснабжения на основе солнечных коллекторов или разработка теплоаккумуляторов, которые можно было бы использовать при сушке фруктов и ягод, - говорит Юрий Коробов. - Речь идет о технологиях и оборудовании для сублимирования продуктов. Это чрезвычайно выгодно в плане логистики, так как при таком способе сушки вес снижается на 93%, а срок годности такого продукта близок к неограниченному. Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива выразил готовность поддержать и внедрить эти технологии в своей стране. Это откроет возможность для Танзании занять серьезную долю на международном рынке сублиматов, способствуя развитию экономики страны и ее увеличению вклада в мировую торговлю.

Помимо этого, на встрече была объявлена инициатива Российского общества дружбы с Танзанией о создании международных торговых домов России в Танзании и Танзании в России, отмечается в сообщении.

- Эти торговые центры будут работать параллельно с Русскими домами и специализироваться в экспорте и импорте товаров. Их задачей будет поддержка экспортеров, решение вопросов таможенного контроля, организация логистики и хранение товаров, а также привлечение инвестиций, - разъясняет Юрий Коробов. - Развитие партнерских отношений между Россией и Танзанией станет важным фактором для обоих государств. Предоставление поддержки предпринимателям и развитие торговых связей в перспективных отраслях, таких как альтернативная энергетика, способствуют укреплению сотрудничества и созданию благоприятной бизнес-среды.

Встреча с Кассимом Маджаливой, премьер-министром Танзании, подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание крепкого партнерства в различных областях, говорится в релизе. Премьер-министр выразил готовность после тщательной проработки проекта приступить к реализации его на территории Танзании. Также он подчеркнул, что у России и многих других африканских стран, большое совместное экономическое будущее. В свою очередь, Юрий Коробов отметил, что на данной встрече он через Общество дружбы с Танзанией представляет весь российский народ. Он выразил слова благодарности премьер-министру за оказанную поддержку и призвал россиян полюбить Танзанию и экзотические фрукты, которые радуют каждый стол. Он также призвал всех быть гостями в Танзании и наслаждаться страной Килиманджаро, подчеркивая, что Танзания готова протянуть руку дружбы.

- Сегодня исторически сложилась ситуация, когда стал возможен переход на качественно новый уровень сотрудничества. И это не результат санкций или давления, а нормальный процесс эволюции межгосударственных отношений, - резюмирует Президент Российского общества дружбы с Танзанией, бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов.