Все теплосети АО «Теплоэнерго» прошли плановые испытания в рамках подготовки к отопительному сезону

Все теплосети АО «Теплоэнерго» прошли плановые испытания в рамках подготовки к отопительному сезону.

Более 1700 км теплосетей (100%) в зоне ответственности АО «Теплоэнерго» прошли плановые испытания на плотность и прочность в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Профилактические ремонты оборудования завершены на 106 котельных (93%) и 136 центральных теплопунктах (96%). Регламентные работы проведены и на всех трех насосных станциях предприятия. К середине августа заменены участки тепловых сетей общей протяженностью более 51 км, восстановлена и заменена теплоизоляция 3 км трубопроводов наземной прокладки и в технических подпольях домов.

Все теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября.

АО «Теплоэнерго» традиционно продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода – без ограничения подачи теплоносителя жителям и организациям. Будут задействованы отработанные системы подачи тепла, которые позволяют перераспределять нагрузку с помощью резервных схем подачи теплоносителя.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»