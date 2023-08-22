Нижегородские школы получили инструкции с действиями при атаке беспилотников

Беспилотный летательный аппарат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородские школы получили рекомендации и алгоритмы действий при атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

Инструкции были направлены в нижегородские школы для качественной и своевременной их подготовки к проведению учений по антитеррористической защищенности.

Цель таких учений заключается в том, чтобы сотрудники школ смогли правильно действовать при угрозе или совершении преступлений террористического характера.

Представители министерства образования и науки отмечают, что планируется охватить все государственные школы Нижнего Новгорода, подведомственные министерству, а также не менее 50 процентов школ Нижегородской области.

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